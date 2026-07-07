Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что главным вызовом для Европы в сфере обороны является поиск достаточного количества людей для службы в вооруженных силах и укрепление готовности граждан сражаться за свою страну.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Хяккянен считает, что обязательства стран НАТО по расходам на оборону – это "самая легкая часть" обеспечения безопасности Европы, и она, по его мнению, уже выполнена.

"Европейские страны-члены НАТО также должны инвестировать значительные средства в увеличение численности войск. Оборону невозможно построить только с помощью оборудования и денег – нужны люди", – сказал он.

Министр обороны Финляндии отметил, что в его стране есть обычные "отцы и матери, подготовленные к службе в армии и защите своей страны в случае необходимости".

"Но по всей Европе поиск таких людей представляет собой большой вызов", – считает он.

Хяккянен также отметил, что ключевым вопросом является то, насколько успешно Германия реализует запланированную реформу призывной службы. По его мнению, это может стать примером для других европейских стран.

В этом контексте стоит обратить внимание и на то, что последние опросы свидетельствуют о том, что европейцы всё больше стремятся полагаться в вопросах обороны на собственные силы, а не на США, однако существуют серьёзные сомнения относительно того, возможно ли это вообще.

Также сообщалось, что более 20 % немецких граждан, которым вскоре исполнится 18 лет, в анкетах Бундесвера выразили заинтересованность в военной службе.