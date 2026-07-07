Бабіш каже, що "не посвариться" за одним столом з Павелом на урочистій вечері у Ердогана

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запевнив, що "не посвариться" з президентом Петером Павелом, якщо вони опиняться за одним столом на урочистій вечері гостей саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Увечері 7 липня прем’єр Андрей Бабіш у компанії дружини Моніки вирушив на неформальну вечерю для лідерів, яку влаштували для учасників саміту НАТО президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з першою леді.

Як зазначають, президент Петер Павел також зайшов туди невдовзі перед Бабішем.

"Це буде чудово, зробимо кілька селфі. Усі будуть задоволені", – сказав Бабіш на запитання про те, що трапиться, якщо вони з Павелом опиняться за одним столом.

Перед тим, коли спитали його думку про те, що Павел також запрошений на урочисту вечерю, Андрей Бабіш сказав, що це "чудові новини" і у Чехії "буде найсильніша делегація".

Петр Павел раніше сказав, що не знає, як розмістять гостей, і це з’ясується вже на місці.

Нагадаємо, після майже піврічної суперечки між урядом Чехії та президентом щодо формату участі в саміті НАТО в Анкарі вони вирушили туди окремими делегаціями.

Бабіш оголосив, що не планує блокувати рішення саміту НАТО щодо надання Україні по 70 млрд євро військової підтримки на рік у 2026-2027 роках.