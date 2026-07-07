Бабиш заверил, что "не поссорится" за одним столом с Павелом на ужине у Эрдогана

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заверил, что "не поссорится" с президентом Петером Павелом, если они окажутся за одним столом на торжественном ужине для гостей саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Вечером 7 июля премьер Андрей Бабиш в компании супруги Моники отправился на неформальный ужин для лидеров, который устроили для участников саммита НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первой леди.

Как отмечается, президент Петер Павел также зашел туда незадолго до Бабиша.

"Это будет замечательно, сделаем несколько селфи. Все будут довольны", – сказал Бабиш на вопрос о том, что произойдет, если они с Павелом окажутся за одним столом.

Ранее, когда Бабиша спросили его мнение о том, что Павел также приглашен на торжественный ужин, он ответил, что это "замечательные новости" и у Чехии "будет самая сильная делегация".

Петр Павел ранее заявил, что не знает, как будут рассаживать гостей, и это выяснится уже на месте.

Напомним, после почти полугодового спора между правительством Чехии и президентом относительно формата участия в саммите НАТО в Анкаре они отправились туда отдельными делегациями.

Бабиш объявил, что не планирует блокировать решение саммита НАТО о предоставлении Украине по 70 млрд евро военной поддержки в год в 2026–2027 годах.