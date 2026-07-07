На популярному курорті в Італії заборонили гуляти в купальному одязі

Італійське селище Варенна на березі озера Комо запровадило штрафи для туристів, які гуляють вулицями з оголеним торсом або в купальному одязі.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Порушникам загрожує покарання від 50 до 200 євро. Влада Варенни пояснила нові правила необхідністю зберегти зовнішній вигляд селища та комфорт місцевих жителів, які дедалі частіше зіштовхуються з наслідками масового туризму.

У селищі проживає близько 650 людей, тоді як щороку його відвідують сотні тисяч туристів.

Згідно з новими правилами, купальні костюми та оголений торс дозволені лише на пляжах біля озера або під час прогулянок човнами. У центральній частині селища, магазинах, ресторанах, церквах та на площах відвідувачі мають бути одягнені відповідно до місцевих вимог.

Також влада також обмежила розмір туристичних груп до 25 осіб. Екскурсоводам заборонили використовувати гучномовці, а групи не повинні блокувати вузькі бруковані вулиці Варенни.

"Варенна – чудове селище, і ми пишаємося тим, що щороку приймаємо сотні тисяч відвідувачів з усього світу. Однак якість життя наших мешканців не може бути принесена в жертву на вівтарі масового туризму", – сказав мер Варени Мауро Манцоні.

Нещодавно писали, що у французькому Греноблі через чотири роки після суперечок навколо дозволу, виданого колишнім мером Еріком Піоллем на носіння буркіні у громадських басейнах, адміністративний суд виніс рішення по суті справи, підтвердивши призупинення дії цього положення, яке вже було зафіксовано в рамках попереднього судового розгляду.

У липні минулого року адміністративний суд Ніцци призупинив дію постанови мера міста Мандельє-ла-Напуль, що забороняла носіння одягу релігійного характеру на пляжах.