Британія викликала дипломата Ірану у справі про напад на журналіста

У вівторок, 7 липня, Велика Британія викликала тимчасового повіреного Ірану на тлі нападу з ножем на журналіста, який працював у лондонській медіагрупі, що випускає матеріали перською мовою.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, передає "Європейська правда".

Як зазначили у МЗС Британії, цей виклик став наслідком винесення вироку двом громадянам Румунії за їхню участь у нападі на журналіста "Iran International" Пурію Зерааті в березні 2024 року.

У відомстві наголосили, що суддя дійшов висновку, що цей напад було скоєно в інтересах Ірану.

"Ми надзвичайно серйозно ставимося до загроз, які становлять Іран та ті, хто виконує його волю. Дії Ірану спрямовані на підрив суверенітету та безпеки Великої Британії і є абсолютно неприйнятними – він повинен негайно припинити цю діяльність", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також Британію попереджали, що Іран становить значну і широкомасштабну загрозу для неї, а уряд країни не повністю готовий.