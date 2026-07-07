Британия вызвала иранского дипломата в связи с делом о нападении на журналиста

Во вторник, 7 июля, Великобритания вызвала временного поверенного Ирана на фоне нападения с ножом на журналиста, работавшего в лондонской медиагруппе, выпускающей материалы на персидском языке.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает "Европейская правда".

Как отметили в МИД Великобритании, этот вызов стал следствием вынесения приговора двум гражданам Румынии за их участие в нападении на журналиста "Iran International" Пурию Зераати в марте 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что судья пришел к выводу, что это нападение было совершено в интересах Ирана.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к угрозам, которые представляют Иран и те, кто исполняет его волю. Действия Ирана направлены на подрыв суверенитета и безопасности Великобритании и являются абсолютно неприемлемыми – он должен немедленно прекратить эту деятельность", – говорится в заявлении.

Напомним, лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Также Великобританию предупреждали, что Иран представляет значительную и широкомасштабную угрозу для нее, а правительство страны не полностью готово к этому.