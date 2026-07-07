Марин Ле Пен заявила, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции

Неформальный лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что намерена в четвертый раз баллотироваться на пост президента.

Об этом она сообщила вечером 7 июля, как цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ле Пен объявила о таком решении после того, как парижский апелляционный суд обязал её носить электронный браслет, подтвердив приговор за злоупотребление государственными средствами.

Она планирует участвовать в президентских выборах 2027 года после подачи апелляции в Верховный суд Франции.

По её словам, этот шаг позволит отсрочить исполнение приговора и даст ей возможность вести предвыборную кампанию без ограничений, связанных с электронным браслетом.

"Сегодня вечером я – кандидат. Я не изменю своего мнения", – добавила Ле Пен.

7 июля парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств ЕС, но сократил срок запрета на участие в выборах на выборные должности. Сама Ле Пен ранее заявляла, что не хочет баллотироваться на президентских выборах с электронным браслетом.

Сообщалось, что Ле Пен планирует уступить место молодому официальному лидеру "Национального объединения" Жордану Барделлу, который имеет высокие рейтинги, если суд не разрешит ей баллотироваться.

Читайте также: После Макрона: станет ли победа ультраправого Жордана Барделла угрозой для ЕС