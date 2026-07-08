Премьер Дании о новых требованиях Трампа: мы готовы защищать свою землю

Глава правительства Дании Метте Фредериксен перед началом встречи лидеров НАТО прокомментировала заявления лидера США, который вновь поставил под сомнение территориальную целостность её страны.

Об этом сообщает из Анкары корреспондент "Европейской правды".

Фредериксен, направлявшаяся на встречу, остановилась для короткой беседы с журналистами, и большинство вопросов касалось заявлений Трампа.

Премьер-министр подтвердила, что слышала высказывания президента США, который вновь заявил о территориальных претензиях на Гренландию. "Я слышала президента США вчера. Позиция США, к сожалению, очень четкая по этому вопросу, но и наша позиция так же четкая, как и всегда была, – заявила она. – Гренландия не продается, и мы надеемся, что все, включая союзников, это поймут".

Глава датского правительства выразила надежду, что США примут во внимание волю гренландского народа оставаться в составе Дании, но также подчеркнула, что Дания готова к обороне в случае необходимости.

"Мы готовы защищать каждый метр территории НАТО, включая свою территорию. Между тем одна из причин, по которой мы создавали НАТО много лет назад, – это была идея, что если что-то происходит с одним из нас, то все остальные должны его поддержать", – заявила Метте Фредриксен.

Она также напомнила, что статья 5 Вашингтонского договора НАТО сработала и в пользу США, когда Америка подверглась террористической атаке.

Как сообщалось, Дональд Трамп по прибытии в Анкару заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании. В тот же вечер Фредриксен уже опровергла заявления Трампа относительно контроля над Гренландией.

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