Очільниця Ісландії на саміті НАТО стала на бік Данії у конфлікті з Трампом

Ісландія вважає, що мешканці Гренландії виключили можливість того, що територіальні претензії Трампа можуть бути задоволені.

Про це сказала прем’єрка Кріструн Фростадоттір у спілкуванні з журналістами перед пленарним засіданням саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільниця уряду Ісландії наголосила, що зараз вже можна говорити про визначеність мешканців острова, на який претендують США, а також підкреслила, що це – не лише гренландська проблема.

"Ми завжди були дуже чіткими у цьому: Гренландія належить народу Гренландії, а вони не хочуть були частиною США… Гренландія належить її народу, але те саме стосується і Ісландії, і інших", – заявила Кріструн Фростадоттір.

Прем’єрка також заявила, що НАТО зараз найбільше "потрібна єдність". "У нас є зовнішні загрози, Росія – найбільша загроза для Альянсу", – додала вона.

Фростадоттір також висловила сподівання, що США та Данія досягнуть більшого порозуміння у непублічному переговорному процесі. "Я хочу сподіватися на краще, адже знаю, що переговори йдуть, і тривають обговорення в робочих групах, і треба дати їм час", – заявила вона.

Раніше прем’єрка Данії заявила, що данці готові захищати свою землю, у відповідь на нові вимоги Трампа.

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