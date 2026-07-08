Глава Исландии на саммите НАТО встала на сторону Дании в конфликте с Трампом

Исландия считает, что жители Гренландии исключили возможность того, что территориальные претензии Трампа могут быть удовлетворены.

Об этом заявила премьер-министр Криструн Фростадоттир в беседе с журналистами перед пленарным заседанием саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава правительства Исландии отметила, что сейчас уже можно говорить о решимости жителей острова, на который претендуют США, а также подчеркнула, что это – не только гренландская проблема.

"Мы всегда были очень четкими в этом: Гренландия принадлежит народу Гренландии, а они не хотят быть частью США… Гренландия принадлежит ее народу, но то же самое касается и Исландии, и других", – заявила Криструн Фростадоттир.

Премьер-министр также заявила, что НАТО сейчас больше всего "нужно единство". "У нас есть внешние угрозы, Россия – самая большая угроза для Альянса", – добавила она.

Фростадоттир также выразила надежду, что США и Дания достигнут большего взаимопонимания в ходе закрытых переговоров. "Я хочу надеяться на лучшее, ведь знаю, что переговоры идут, и продолжаются обсуждения в рабочих группах, и нужно дать им время", – заявила она.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что датчане готовы защищать свою землю, в ответ на новые требования Трампа.

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