В Польщі обурились словами Буданова про "нові ескалаційні кроки"

Глава Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький назвав "безвідповідальними" слова глави Офісу президента України Кирила Буданова про те, що Варшава піде на "нові ескалаційні кроки".

Заяву польського посадовця наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

На думку Гродецького, коментар Буданова свідчить про перекладання відповідальності на польську сторону.

"Я вважаю, що це безвідповідально й абсолютно непотрібно з точки зору польсько-українських відносин. Якщо Буданов так стверджує, то він глибоко помиляється", – зазначив голова БНБ.

За його словами, "немає можливості, немає згоди з боку Польщі на побудову цих відносин на бандеризмі".

"Якщо Україна не має інших героїв і хоче на цьому будувати свій міф, то вона просто робить стратегічну помилку. Така наша думка, про це було повідомлено Буданова, про це знає й президент Зеленський", – сказав Гродецький.

Він додав, що сам бачить "ці ескалаційні чинники скоріше з боку українців", а слова Буданова, на його думку, свідчать про перекладання відповідальності на польську сторону.

Як відомо, Буданов висловив думку, що цього тижня очікується пік ескалації в українсько-польських відносинах, пов’язаний з Національним днем пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі.

За інформацією голови ОП, Польща готує "низку незрілих ескалаційних кроків" до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам’яті "жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

При цьому варто зазначити, що 3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.