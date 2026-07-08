В Польше возмутились словами Буданова о "новых эскалационных шагах"

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал "безответственными" слова главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Варшава пойдет на "новые шаги, ведущие к эскалации".

Заявление польского чиновника приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По мнению Гродецкого, комментарий Буданова свидетельствует о перекладывании ответственности на польскую сторону.

"Я считаю, что это безответственно и совершенно ненужно с точки зрения польско-украинских отношений. Если Буданов так утверждает, то он глубоко ошибается", – отметил председатель БНБ.

По его словам, "нет возможности, нет согласия со стороны Польши на построение этих отношений на бандеризме".

"Если у Украины нет других героев и она хочет на этом строить свой миф, то она просто совершает стратегическую ошибку. Таково наше мнение, об этом было сообщено Буданову, об этом знает и президент Зеленский", – сказал Гродецкий.

Он добавил, что сам видит "эти факторы эскалации скорее со стороны украинцев", а слова Буданова, по его мнению, свидетельствуют о перекладывании ответственности на польскую сторону.

Как известно, Буданов высказал мнение, что на этой неделе ожидается пик эскалации в украинско-польских отношениях, связанный с Национальным днем памяти жертв Волынской трагедии в Польше.

По информации главы ОП, Польша готовит "ряд незрелых эскалационных шагов" к 11 июля, когда в стране отмечают Национальный день памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

При этом стоит отметить, что 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.