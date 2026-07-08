Эрдоган призвал НАТО отменить ограничения в оборонном сотрудничестве между союзниками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за то, чтобы между союзниками по НАТО не существовало ограничений в сотрудничестве оборонных отраслей, настаивая на участии Анкары в некоторых инициативах, касающихся исключительно Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своём выступлении на саммите НАТО, сообщает Reuters.

Лидер Турции убежден, что введение ограничений на участие в оборонных инициативах для стран, не входящих в ЕС, может привести к расколу в Альянсе.

"Ограничения между союзниками в отношении сотрудничества в сфере обороны, особенно в оборонной промышленности, должны быть сняты… В то время как модель сотрудничества, основанная на здравом смысле и разуме, возможна, исключение союзников, не являющихся членами (Европейского) Союза, приведет к искусственному расколу в Европе", – заявил Эрдоган на открытии второго дня саммита НАТО в Анкаре.

Турция имеет вторую по величине армию в Альянсе и стала крупным разработчиком и экспортером оружия. Хотя Анкара неоднократно заявляла о своём желании присоединиться к инициативам ЕС в сфере безопасности, таким как схема финансирования SAFE по предоставлению займов на перевооружение, до сих пор её держали на расстоянии из-за политических разногласий.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.

Эрдоган также заявлял, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.