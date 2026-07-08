Лідер французьких ультраправих радий, що Ле Пен піде у президенти

Лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що радий тому факту, що Марін Ле Пен балотуватиметься у президенти від їхньої політсили.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького політика наводить Le Figaro.

Барделла зазначив, що передвиборча кампанія у Франції набирає обертів і президентські вибори наближаються.

"Я радий, що Марін може представляти нашу партію. Ми й надалі працюватимемо пліч-о-пліч з Марін Ле Пен", – сказав він.

7 липня паризький апеляційний суд залишив у силі вирок Марін Ле Пен за нецільове використання коштів ЄС, але скоротив термін заборони на участь у виборах на виборні посади. Сама Ле Пен раніше говорила, що не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом.

Згодом Ле Пен заявила, що все ж має намір вчетверте балотуватись у президенти.

Повідомляли, що Ле Пен планувала поступитися Барделла, який має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

Читайте також: Після Макрона: чи стане перемога ультраправого Жордана Барделла загрозою для ЄС