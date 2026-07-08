Лидер французских ультраправых рад, что Ле Пен будет баллотироваться в президенты

Лидер французского ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что рад тому, что Марин Ле Пен будет баллотироваться в президенты от их политической силы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского политика приводит Le Figaro.

Барделла отметил, что предвыборная кампания во Франции набирает обороты, а президентские выборы приближаются.

"Я рад, что Марин может представлять нашу партию. Мы и впредь будем работать бок о бок с Марин Ле Пен", – сказал он.

7 июля парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств ЕС, но сократил срок запрета на участие в выборах на выборные должности. Сама Ле Пен ранее заявляла, что не хочет баллотироваться на президентских выборах с электронным браслетом.

Впоследствии Ле Пен заявила, что все же намерена в четвертый раз баллотироваться в президенты.

Сообщалось, что Ле Пен планировала уступить Барделла, который имеет высокие рейтинги, если суд не позволит ей баллотироваться.

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