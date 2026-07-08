Бундестаг розглядає питання про розширення повноважень поліції у цифровій сфері

Німецький Бундестаг має намір обговорити пакет законопроєктів, що розширюють повноваження поліції та прокуратури у сфері цифрових розслідувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністерство внутрішніх справ запропонувало надати органам влади ширші інструменти для автоматичного аналізу даних, зокрема з використанням штучного інтелекту, в рамках боротьби з тероризмом та тяжкими злочинами.

Ці заходи також вперше нададуть деяким повноваженням у сфері цифрових розслідувань чітке правове підґрунтя.

Пакет включає правила щодо автоматизованого біометричного зіставлення, платформи поліції для аналізу даних та нові повноваження для поліції.

Бундестаг також має намір обговорити подальшу військову підтримку України, а також провести дебати, які на сайті парламенту позначені як "250 років США – свобода, демократія та відповідальність".

Раніше писали, що британський уряд розпочинає пілотне впровадження штучного інтелекту в Королівському суді в рамках низки нових технологічних проєктів, спрямованих на вдосконалення системи правосуддя та подолання затримок у розгляді справ.

Також повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.