Бундестаг рассматривает расширение полномочий полиции в цифровой сфере

Немецкий Бундестаг намерен обсудить пакет законопроектов, расширяющих полномочия полиции и прокуратуры в сфере цифровых расследований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министерство внутренних дел предложило предоставить органам власти более широкие инструменты для автоматического анализа данных, в частности с использованием искусственного интеллекта, в рамках борьбы с терроризмом и тяжкими преступлениями.

Эти меры также впервые обеспечат некоторым полномочиям в сфере цифровых расследований четкую правовую основу.

Пакет включает правила по автоматизированному биометрическому сопоставлению, полицейскую платформу для анализа данных и новые полномочия для полиции.

Бундестаг также намерен обсудить дальнейшую военную поддержку Украины, а также провести дебаты, которые на сайте парламента обозначены как "250 лет США – свобода, демократия и ответственность".

Ранее сообщалось, что британское правительство начинает пилотное внедрение искусственного интеллекта в Королевском суде в рамках ряда новых технологических проектов, направленных на совершенствование системы правосудия и устранение задержек в рассмотрении дел.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании начнёт использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.