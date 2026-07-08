Норвезький міністр відповів Трампу: ми вже ведемо важку роботу в Арктиці

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік відкинув повторний тиск президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що союзники, які стежать за діями Росії на крайній півночі, вже проводять реальну роботу із забезпечення безпеки в Арктиці.

Про це норвезький міністр сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня американський лідер заявив, що Гренландія "має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії".

Трамп аргументує це необхідністю посилити безпеку в Арктиці, а спосіб досягти цього, на його думку, – це приєднати Гренландію до США.

"Я завжди говорив своїм американським [колегам]: ми забезпечуємо оборону вашої батьківщини", – наголосив очільник оборонного відомства Норвегії.

Сандвік не атакував Трампа безпосередньо, але підкреслив, що Гренландія є "червоною лінією".

"Ми маємо цілком чітку позицію щодо суверенітету Гренландії. Вона є частиною Данії, Королівства Данії. І ми досить чітко даємо це зрозуміти також американцям", – підкреслив міністр.

За його словами, Норвегія по-іншому сприймає цю проблему безпеки, зазначив він, оскільки головна військова загроза в Арктиці не пов’язана з Гренландією.

"Навколо Гренландії не спостерігається жодних рухів з боку Росії чи Китаю", – додав глава Міноборони Норвегії.

Раніше прем’єрка Данії заявила, що данці готові захищати свою землю, у відповідь на нові вимоги Трампа.

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