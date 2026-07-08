Норвежский министр ответил Трампу: мы уже ведем тяжелую работу в Арктике

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик отверг повторное давление президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, заявив, что союзники, следящие за действиями России на крайнем севере, уже ведут реальную работу по обеспечению безопасности в Арктике.

Об этом норвежский министр сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе американский лидер заявил, что Гренландия "должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании".

Трамп аргументирует это необходимостью усилить безопасность в Арктике, а способ достичь этого, по его мнению, – присоединить Гренландию к США.

"Я всегда говорил своим американским [коллегам]: мы обеспечиваем оборону вашей родины", – подчеркнул глава оборонного ведомства Норвегии.

Сандвик не атаковал Трампа напрямую, но подчеркнул, что Гренландия является "красной линией".

"У нас совершенно четкая позиция по поводу суверенитета Гренландии. Она является частью Дании, Королевства Дании. И мы достаточно четко даем это понять также американцам", – подчеркнул министр.

По его словам, Норвегия по-другому воспринимает эту проблему безопасности, поскольку главная военная угроза в Арктике не связана с Гренландией.

"Вокруг Гренландии не наблюдается никаких действий со стороны России или Китая", – добавил глава Минобороны Норвегии.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что датчане готовы защищать свою землю, в ответ на новые требования Трампа.

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