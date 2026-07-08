Норвегія та Литва домовилися про співпрацю щодо військових кораблів

Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими Збройними силами норвезьких кораблів.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки.

"Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту", – сказав він.

Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 28 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні сьогодні.

Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування й експлуатацію.

Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності.

За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності.

Напередодні на полях саміту НАТО Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі.

Також стало відомо, що Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони (MDM), який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників.