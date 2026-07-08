Норвегия и Литва договорились о сотрудничестве в сфере военных кораблей

Литва и Норвегия подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможной закупки литовскими Вооруженными силами норвежских кораблей.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что Литва рассматривает возможность приобретения для своего военно-морского флота стандартизированных кораблей норвежской разработки.

"Мы заложили основу для интеграции Литвы в норвежский проект. Теперь норвежская промышленность должна доказать, что стандартизированные корабли из Норвегии являются лучшим выбором для Литвы, чтобы она могла сделать последний шаг к подписанию контракта", – сказал он.

Как отмечается, Вооруженные силы Норвегии должны получить до 28 новых стандартизированных судов, которые заменят несколько классов судов, находящихся на вооружении сегодня.

Осло также стремится привлечь к проекту другие страны-союзники по НАТО, поскольку использование одинаковых платформ может снизить расходы, упростить подготовку экипажей, а также техническое обслуживание и эксплуатацию.

Одним из ключевых принципов проекта является создание судов, которые будут максимально приближены к гражданским по конструкции, но в то же время будут обладать необходимыми военными возможностями.

По оценке главы Минобороны Норвегии, это позволит сократить расходы на закупку и дальнейшую эксплуатацию без потери боевой эффективности.

Накануне на полях саммита НАТО Великобритания и Нидерланды подписали соглашение о создании нового морского партнерства, в рамках которого обе страны получат современные десантные транспортные корабли.

Также стало известно, что Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша создадут новый многосторонний механизм финансирования обороны (MDM), направленный на укрепление оборонных возможностей и повышение эффективности расходов союзников.