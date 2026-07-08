Трамп рассказал, почему мирные переговоры не будут проходить в Москве, и получил шутку от Зеленского

Президент США публично встал на сторону Украины в вопросе о месте проведения мирных переговоров с РФ.

Об этом он заявил в беседе с прессой в начале встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Трамп признал, что в разговорах с ним Путин продвигал идею мирных переговоров с Зеленским в Москве, но он выступил против этого.

"Я спросил: где вы встретитесь? Он говорит: идеально в Москве. Я ответил: да он не будет встречаться в Москве! Это нереально, этого не будет!" – эмоционально заявил президент США.

Трамп призвал всех, кто призывает Зеленского ехать в Москву, "поставить себя на его место", но затем решил переспросить, что сам Зеленский думает по этому поводу.

"Вы поедете в Москву?" – обратился он к президенту Украины.

"Да это сложно, там в небе много украинских дронов, это будет опасно", – отшутился Зеленский, вызвав смех у журналистов.

"Но он (Путин) все равно встретится (в другом месте). И Зеленский с ним встретится, и что-то произойдет", – выразил уверенность Трамп.

Как сообщалось, Трамп заявил Зеленскому, что США предоставят Украине право использовать Patriot.

Кроме того, Трамп поддержал удары по российским НПЗ, пояснив, что это – "эскалация, которая может привести к окончанию войны".