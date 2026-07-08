МЗС розкритикувало спроби винести українсько-польські суперечки на рівень Європарламенту

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував спроби винести українсько-польські суперечки на рівень Європейського парламенту на тлі документа щодо прогресу України на шляху до ЄС.

Про це він сказав у коментарі журналістам, пише "Європейська правда".

Тихий заявив, що МЗС взяло до уваги ухвалення доповіді Європарламенту щодо звіту Єврокомісії стосовно України за 2025 рік.

"Вітаємо сильні сигнали підтримки України – як у протистоянні російському агресору, так і на шляху до ЄС", – зазначив він.

Втім, речник МЗС наголосив, що під час розгляду окремі політичні гравці "вирішили використати" майданчик Європарламенту для "привернення уваги до двосторонніх питань українсько-польського історичного діалогу та внесення до документа відповідних правок".

Він наголосив: МЗС вважає такі дії недоречними.

"Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі та у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Для цього є відповідні платформи, зокрема Конгрес істориків", – акцентував Тихий.

Він також відзначив, що незмінна позиція МЗС полягає у тому, що український та польський народи є партнерами та союзниками, яких об’єднує спільна відповідальність за безпеку Європи та спільна протидія головній загрозі – російській агресії.

"Підтверджуємо незмінну готовність України до конструктивного українсько-польського діалогу з усіх складних питань спільної історії, що відповідатиме довгостроковим інтересам обох держав і зміцненню європейської єдності", – додав речник українського зовнішньополітичного відомства.

Як писали ЗМІ, підтримане положення стало результатом переговорів, які очолювали польські євродепутати від Європейської народної партії. Депутати від правоконсервативної "Право і справедливість" раніше подали власні поправки з жорсткішими формулюваннями, де пропонували пов’язати можливість вступу України до ЄС із вирішенням історичних суперечок щодо етнічних чисток на Волині і наголошували на зв'язку між ідеологією УПА та нацизмом. Про підготовку такої поправки польськими депутатами повідомляли ще минулого тижня.

Також депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".