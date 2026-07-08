МИД раскритиковал попытки вынести украинско-польские споры на уровень Европарламента

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал попытки вынести украинско-польские споры на уровень Европейского парламента на фоне документа о прогрессе Украины на пути в ЕС.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".

Тихий заявил, что МИД принял к сведению принятие доклада Европарламента по отчету Еврокомиссии об Украине за 2025 год.

"Приветствуем сильные сигналы поддержки Украины – как в противостоянии российскому агрессору, так и на пути в ЕС", – отметил он.

Впрочем, пресс-секретарь МИД подчеркнул, что во время рассмотрения отдельные политические игроки "решили использовать" площадку Европарламента для "привлечения внимания к двусторонним вопросам украинско-польского исторического диалога и внесения в документ соответствующих поправок".

Он подчеркнул: МИД считает такие действия неуместными.

"Украина и Польша должны обсуждать сложные исторические вопросы именно в двустороннем формате и в рамках профессионального диалога между историками, экспертами и профильными государственными институтами. Для этого существуют соответствующие платформы, в частности Конгресс историков", – подчеркнул Тихий.

Он также отметил, что неизменная позиция МИД заключается в том, что украинский и польский народы являются партнерами и союзниками, которых объединяет общая ответственность за безопасность Европы и совместное противодействие главной угрозе – российской агрессии.

"Подтверждаем неизменную готовность Украины к конструктивному украинско-польскому диалогу по всем сложным вопросам общей истории, что будет соответствовать долгосрочным интересам обоих государств и укреплению европейского единства", – добавил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как писали СМИ, поддержанное положение стало результатом переговоров, которые возглавляли польские евродепутаты от Европейской народной партии. Депутаты от правоконсервативной партии "Право и справедливость" ранее подали собственные поправки с более жесткими формулировками, в которых предлагали увязать возможность вступления Украины в ЕС с разрешением исторических споров об этнических чистках на Волыни и подчеркивали связь между идеологией УПА и нацизмом. О подготовке такой поправки польскими депутатами сообщалось еще на прошлой неделе.

Также депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции о чествовании жертв "геноцида УПА".