Зеленський провів коротку зустріч із президентом Сирії за участі Трампа
Президент Володимир Зеленський спілкувався із президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях саміту НАТО.
Про це журналістам розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, пише "Європейська правда".
Литвин заявив, що коротка зустріч Зеленського та сирійського лідера відбулася також за участі американського президента Дональда Трампа.
Зеленський назвав зустрічі з американським президентом хорошою. Під час спільної пресконференції з українським президентом Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot, а також, що США купуватимуть в України дрони.
Окрім цього, президент США заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну – але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни.