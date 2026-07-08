Зеленський провів коротку зустріч із президентом Сирії за участі Трампа

Президент Володимир Зеленський спілкувався із президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях саміту НАТО.

Про це журналістам розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, пише "Європейська правда".

Литвин заявив, що коротка зустріч Зеленського та сирійського лідера відбулася також за участі американського президента Дональда Трампа.

Зеленський назвав зустрічі з американським президентом хорошою. Під час спільної пресконференції з українським президентом Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot, а також, що США купуватимуть в України дрони.

Окрім цього, президент США заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну – але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни.