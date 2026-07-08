Зеленский провел краткую встречу с президентом Сирии при участии Трампа

Президент Владимир Зеленский пообщался с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в кулуарах саммита НАТО.

Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет "Европейская правда".

Литвин заявил, что краткая встреча Зеленского и сирийского лидера состоялась также при участии президента США Дональда Трампа.

Зеленский назвал встречу с американским президентом хорошей. Во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине право производить Patriot, а также что США будут закупать у Украины дроны.

Кроме того, президент США заявил, что не против приехать с визитом в Украину – но дал понять, что не видит возможности для этого во время горячей фазы войны.