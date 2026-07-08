Зеленский и Навроцкий беседовали более часа и договорились продолжить диалог

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с польским лидером Каролем Навроцким.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что у него и Навроцкого состоялся "важный и необходимый разговор", который длился более часа.

"У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща", – подчеркнул украинский президент.

По его словам, они договорились продолжить диалог.

"Нашим странам нужны только прочные отношения", – добавил Зеленский.

Фото: соцсети

Встреча лидеров проходит после серьезного ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, в частности на президентском уровне, после скандала вокруг переименования одного из подразделений ССО в честь героев УПА и решения Навроцкого в ответ на это отозвать врученный Зеленскому орден Белого Орла.

Ранее Навроцкий сообщил, что беседовал с Зеленским также во время ужина лидеров.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что президенты попытаются согласовать графики для проведения личной встречи на полях саммита НАТО.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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