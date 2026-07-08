ЗМІ: у Трампа готують список іспанських товарів для можливого ембарго

Адміністрація американського президента Дональда Трампа готує перелік іспанських товарів, на які може бути накладено ембарго.

Про це повідомив американський посадовець у листі, з яким ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

За словами американського посадовця, Міністерство фінансів співпрацюватиме з торговим представником США та Міністерством торгівлі, щоб надати Трампу "перелік іспанських товарів, на які може бути накладено ембарго найближчими днями".

Такий крок потенційно може зруйнувати торговельну угоду, яку США уклали з Європейським Союзом минулого року.

Один із американських посадовців зазначив, що ембарго або різке підвищення митних тарифів застало б більшу частину ділових кіл зненацька.

Як повідомлялося, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером в НАТО" та закликав зупинити всю торгівлю з країною.

Уряд Іспанії, своєю чергою, запевнив, що "спокійно та нормально" сприймає нові погрози на адресу Мадрида.

Відносини між Вашингтоном та Мадридом загострилися після початку війни США проти Ірану. Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

Читайте також: Санчес проти Трампа: які ризики та вигоди приніс прем'єру Іспанії конфлікт із США