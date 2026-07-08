СМИ: у Трампа готовят список испанских товаров для возможного эмбарго

Администрация американского президента Дональда Трампа готовит перечень испанских товаров, на которые может быть введено эмбарго.

Об этом сообщил американский чиновник в письме, с которым ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

По словам американского чиновника, Министерство финансов будет сотрудничать с торговым представителем США и Министерством торговли, чтобы предоставить Трампу "перечень испанских товаров, на которые в ближайшие дни может быть наложено эмбарго".

Такой шаг потенциально может разрушить торговое соглашение, которое США заключили с Европейским Союзом в прошлом году.

Один из американских чиновников отметил, что эмбарго или резкое повышение таможенных тарифов застало бы большую часть деловых кругов врасплох.

Как сообщалось, на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп назвал Испанию "ужасным партнером в НАТО" и призвал прекратить всю торговлю с этой страной.

Правительство Испании, в свою очередь, заверило, что "спокойно и нормально" воспринимает новые угрозы в адрес Мадрида.

Отношения между Вашингтоном и Мадридом обострились после начала войны США против Ирана. Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

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