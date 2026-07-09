Генсек НАТО не видит необходимости менять свой подход к Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого часто обвиняют в чрезмерной похвале в адрес президента США, не видит необходимости менять свой подход к общению с Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рютте заявил по завершении саммита НАТО в Анкаре, сообщает Reuters.

Генеральный секретарь НАТО пояснил, что целью его поведения является сохранение единства Североатлантического альянса.

"Они знали, на что шли, когда нанимали меня, и я такой, какой есть. Если люди делают что-то хорошее, я это скажу. Если я не согласен, я тоже это скажу, но, пожалуй, не при всех, и постараюсь сохранить единство альянса", – пояснил Рютте свою позицию.

Президент США Дональд Трамп всколыхнул саммит, публично пригрозив разорвать торговые связи с Испанией, возобновив споры о войне с Ираном и повторив претензии на Гренландию. Впрочем, в конце саммита он вновь подтвердил свою приверженность НАТО, заявив, что среди 32 лидеров царит "много любви" и единства.

На вопрос, какой сигнал эти внутренние споры посылают Кремлю и подрывают ли они послание НАТО о сдерживании, Рютте ответил: "Я бы сказал Путину: вам самому следует больше дискутировать – и делать это открыто".

"То, что он (Путин) сейчас видит, – это то, что союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а потом собираются вместе и воссоединяются", – сказал генсек НАТО.

Рютте добавил, что способность открыто спорить, а затем объединяться вокруг общей цели – это "то, что отличает демократии" от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

На саммите в Анкаре президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, но рассыпался в комплиментах в адрес его генерального секретаря Марка Рютте, назвав его "крупнейшим активом" Альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил убеждение, что американский президент Дональд Трамп был прав, когда оказывал давление на союзников с целью увеличения расходов на оборону и когда начал войну против Ирана.