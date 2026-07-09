Глава МЗС Німеччини не вважає, що НАТО став слабшим через події навколо Трампа

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, ніби НАТО ослаб через нещодавні напружені події, пов’язані з президентом США Дональдом Трампом.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вадефуль, після саміту в Анкарі НАТО залишається єдиним.

"НАТО тримається разом", – заявив він.

При цьому німецький міністр сказав, що до кінця саміту Трамп явно став на бік європейських союзників США.

На запитання, чи не наблизився НАТО до межі розпаду, Вадефуль відповів: "НАТО сильніше, ніж будь-коли".

Водночас Вадефуль визнав, що під час саміту пролунали "дратівливі зауваження".

"Але під час сьогоднішнього внутрішнього обговорення ми були дуже єдині й чітко висловили свою позицію один одному. Крім того, ми вважаємо американців дуже надійними партнерами в усіх штабних структурах і в усіх політичних дискусіях у рамках НАТО", – сказав він.

Європейські союзники беруть на себе дедалі більшу відповідальність у рамках НАТО, зазначив Вадефуль, додавши, що це позитивний момент, оскільки дозволяє їм певною мірою зменшити свою залежність від інших.

У середу на саміті НАТО в Анкарі Трамп публічно продемонстрував зневажливе ставлення до європейських союзників.

У кулуарах зустрічі Трамп заявив, що хоче "припинити будь-яку торгівлю" з Іспанією через її витрати на оборону та відмову підтримати війну в Ірані, назвавши цю країну "жахливим партнером".

Він також включив Німеччину до числа країн, які, за його словами, підвели США.

Пізніше на заключній пресконференції Трамп заговорив зовсім іншим тоном, назвавши саміт "величезним успіхом" і похваливши "величезну любов" та єдність, що панували в залі.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив переконання, що американський президент Дональд Трамп мав рацію, коли тиснув на союзників щодо збільшення витрат на оборону та коли розпочав війну проти Ірану.