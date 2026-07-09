Укр Рус Eng

Міністр оборони Польщі натякнув на позитив у процесі щодо МіГ-29 для України

Новини — Четвер, 9 липня 2026, 16:36 — Марія Ємець

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що перемовини стосовно умов передачі Україні літаків МіГ-29 тривають і він бачить шанси на їхній позитивний результат.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда". 

Міністра запитали про ситуацію довкола передачі Україні польських бойових літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології. Він відповів, що перемовини тривають.

"Обговорюється чітка пропозиція: МіГи в обмін на дрони. Українці сказали "так", потім почали розмірковувати. Зараз вони знову у перемовинах – і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно фіналізована",  – сказав Косіняк-Камиш.  

Раніше цього тижня він коментував, що питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 ще не вирішене

Наприкінці червня польський міністр заявив, що Україна відмовилась від домовленості. Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: