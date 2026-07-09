Міністр оборони Польщі натякнув на позитив у процесі щодо МіГ-29 для України
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що перемовини стосовно умов передачі Україні літаків МіГ-29 тривають і він бачить шанси на їхній позитивний результат.
Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".
Міністра запитали про ситуацію довкола передачі Україні польських бойових літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології. Він відповів, що перемовини тривають.
"Обговорюється чітка пропозиція: МіГи в обмін на дрони. Українці сказали "так", потім почали розмірковувати. Зараз вони знову у перемовинах – і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно фіналізована", – сказав Косіняк-Камиш.
Раніше цього тижня він коментував, що питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 ще не вирішене.
Наприкінці червня польський міністр заявив, що Україна відмовилась від домовленості. Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.