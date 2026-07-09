Глава МИД Германии не считает, что НАТО ослаб из-за событий вокруг Трампа

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не считает, что НАТО ослаб из-за недавних напряженных событий, связанных с президентом США Дональдом Трампом.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вадефуль, после саммита в Анкаре НАТО остается единым.

"НАТО держится вместе", – заявил он.

При этом немецкий министр сказал, что к концу саммита Трамп явно встал на сторону европейских союзников США.

На вопрос, не приблизился ли НАТО к грани распада, Вадефуль ответил: "НАТО сильнее, чем когда-либо".

В то же время Вадефуль признал, что во время саммита прозвучали "раздражающие замечания".

"Но во время сегодняшнего внутреннего обсуждения мы были очень едины и четко выразили свою позицию друг другу. Кроме того, мы считаем американцев очень надёжными партнёрами во всех штабных структурах и во всех политических дискуссиях в рамках НАТО", – сказал он.

Европейские союзники берут на себя всё большую ответственность в рамках НАТО, отметил Вадефуль, добавив, что это положительный момент, поскольку позволяет им в определённой степени уменьшить свою зависимость от других.

В среду на саммите НАТО в Анкаре Трамп публично продемонстрировал пренебрежительное отношение к европейским союзникам.

В кулуарах встречи Трамп заявил, что хочет "прекратить любую торговлю" с Испанией из-за её расходов на оборону и отказа поддержать войну в Иране, назвав эту страну "ужасным партнёром".

Он также включил Германию в число стран, которые, по его словам, подвели США.

Позже на заключительной пресс-конференции Трамп заговорил совсем другим тоном, назвав саммит "огромным успехом" и похвалив "огромную любовь" и единство, царившие в зале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил убеждение, что американский президент Дональд Трамп был прав, когда оказывал давление на союзников с целью увеличения расходов на оборону и когда начал войну против Ирана.