В Естонії анонсували прибуття нового підрозділу військ США

Ротаційна присутність американських військ в Естонії триватиме, а новий підрозділ прибуде до країни вже цього літа.

Про це заявив глава естонського міністерства оборони Ханно Певкур, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Певкур запевнив, що ротаційна присутність збройних сил США в Естонії не припиняється.

Тимчасовий "вакуум" у присутності американських військ міністр пояснив збігом графіків та перевіркою, яку розпочав Пентагон.

"Коли попередня ротація почала виїжджати, а нова мала прибути, цей процес збігся за часом з оголошенням Пентагону про початок шестимісячного аудиту. Усі процеси було призупинено, оскільки потрібно було з’ясувати, який саме підрозділ прибуде і як усе буде організовано. Зараз ми домовилися, що ротації триватимуть: на час перевірки є ясність, а після її завершення настане визначеність і на довший період", – зазначив Певкур.

За його словами, Естонія та США домовились, що ротація триватиме.

Міністр наголосив, що для Естонії важливо уникнути будь-яких перерв у присутності американських військових у країні.

Раніше стало відомо, що більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі.

Крім того, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що плани США на третину скоротити чисельність своєї військової авіації в Європі, а також вивести одну авіаносну групу не матимуть великого значення.