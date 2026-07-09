В Эстонии анонсировали прибытие нового подразделения войск США

Ротационное присутствие американских войск в Эстонии будет продолжаться, а новое подразделение прибудет в страну уже этим летом.

Об этом заявил глава эстонского министерства обороны Ханно Певкур, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Певкур заверил, что ротационное присутствие вооруженных сил США в Эстонии не прекращается.

Временный "вакуум" в присутствии американских войск министр объяснил совпадением графиков и проверкой, которую начал Пентагон.

"Когда предыдущая ротация начала выезжать, а новая должна была прибыть, этот процесс совпал по времени с объявлением Пентагона о начале шестимесячного аудита. Все процессы были приостановлены, поскольку нужно было выяснить, какое именно подразделение прибудет и как все будет организовано. Сейчас мы договорились, что ротации будут продолжаться: на время проверки есть ясность, а после ее завершения наступит определенность и на более длительный период", – отметил Певкур.

По его словам, Эстония и США договорились, что ротация будет продолжаться.

Министр подчеркнул, что для Эстонии важно избежать каких-либо перерывов в присутствии американских военных в стране.

Ранее стало известно, что большинство американских войск, размещенных в Эстонии, покинули страну на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе.

Кроме того, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что планы США сократить на треть численность своей военной авиации в Европе, а также вывести одну авианосную группу не будут иметь большого значения.