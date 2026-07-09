Президентка Молдови розпочинає консультації щодо кандидатури нового прем’єра

Президент Молдови Мая Санду, майже через тиждень після відставки прем’єр-міністра Александру Мунтяну, проведе консультації з парламентськими фракціями, щоб визначити кандидата на посаду глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зустрічі відбудуться 10 та 11 липня в будівлі адміністрації президента.

У п’ятницю, 10 липня, Мая Санду зустрінеться з парламентськими фракціями опозиції.

У суботу, 11 липня, президент проведе консультації з правлячою партією PAS. Зустріч із парламентською фракцією більшості розпочнеться о 10:00.

"Консультації проводяться відповідно до положень Конституції Молдови та мають на меті висунення кандидата на посаду прем’єр-міністра з метою формування нового уряду", – повідомили в адміністрації президентки Молдови.

Нагадаємо, 3 липня Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Тимчасовим прем’єром Санду призначила віцепрем’єра та міністра економічного розвитку й цифровізації Еуджена Осмокеску.

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