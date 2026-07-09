Президент Молдовы начинает консультации по кандидатуре нового премьера

Президент Молдовы Мая Санду, спустя почти неделю после отставки премьер-министра Александру Мунтяну, проведет консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить кандидата на пост главы правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Встречи состоятся 10 и 11 июля в здании администрации президента.

В пятницу, 10 июля, Мая Санду встретится с парламентскими фракциями оппозиции.

В субботу, 11 июля, президент проведет консультации с правящей партией PAS. Встреча с парламентской фракцией большинства начнется в 10:00.

"Консультации проводятся в соответствии с положениями Конституции Молдовы и направлены на выдвижение кандидата на пост премьер-министра с целью формирования нового правительства", – сообщили в администрации президента Молдовы.

Напомним, 3 июля Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что глава агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на эту должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Временным премьером Санду назначила вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации Эуджена Осмокеску.

Подробнее читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис