У Стармера рассказали, что будут делать с подаренным Эрдоганом револьвером

Револьвер, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил британскому премьеру Киру Стармеру, не будет вывезен в Великобританию и останется у британских официальных лиц в Турции.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Во время саммита НАТО президент Эрдоган подарил Стармеру персонализированный револьвер с боевыми патронами.

Это оружие, на котором выгравировано имя премьер-министра, было одним из ряда аналогичных подарков, врученных лидерам всех стран, участвовавших в саммите в Анкаре.

Ожидается, что оружие будет выведено из строя, то есть оно больше не сможет стрелять боевыми патронами.

Эрдоган снял с подарка экспортные ограничения, но его оставили в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом.

Сообщалось также, что Эрдоган подарил огнестрельное оружие высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим саммит НАТО, – главе Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Кроме того, стоит отметить, что Великобритания и Турция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали пакт о партнерстве в области безопасности и обороны.