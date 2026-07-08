ЗМІ: Британія та Туреччина підпишуть угоду про безпекове партнерство в Анкарі

Велика Британія та Туреччина на полях саміту НАТО в Анкарі планують підписати пакт про партнерство в галузі безпеки та оборони.

Про це агенції Bloomberg стало відомо від джерел, пише "Європейська правда".

Угода передбачає співпрацю між двома країнами у сфері кіберзагроз, боротьби з тероризмом та оборонної промисловості, повідомили джерела.

Підписання документа очікується у середу вдень між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем’єром Британії Кіром Стармером.

Турецьке Міністерство закордонних справ та посадовці з офісу Стармера відмовилися від коментарів.

Анкара та Лондон вже мають міцні відносини в рамках НАТО, що підкріплені угодою про продаж Туреччині 20 британських літаків Eurofighter Typhoon.

Нове партнерство з'являється на тлі перегляду США своїх довгострокових зобов'язань щодо європейської безпеки, а Туреччина постає як потенційний партнер, який може заповнити прогалину. У Лондоні також розглядають цю країну як таку, що має вплив на зовнішню політику США, де європейцям важко втримати на своєму боці американського президента Дональда Трампа.

Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення від джерел про те, що президент США Дональд Трамп планує розморозити доступ Туреччині до програми винищувачів F-35.

Зазначимо, Анкара не захотіла відмовлятися від російських систем С-400, як того вимагає Вашингтон, але має великі надії, що Трамп погодиться внести поправки до закону CAATSA, щоб Туреччина змогла придбати літаки F-35, побудовані компанією Lockheed Martin.

Перед тим стало відомо, що Франція зняла своє вето щодо продажу системи ППО SAMP/T Туреччині, що може бути пов’язане також з американською угодою.