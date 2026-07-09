Министр обороны Польши намекнул на позитив в процессе по МиГ-29 для Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что переговоры об условиях передачи Украине самолетов МиГ-29 продолжаются и он видит шансы на их положительный исход.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Министра спросили о ситуации вокруг передачи Украине польских боевых самолетов МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Он ответил, что переговоры продолжаются.

"Обсуждается четкое предложение: МиГи в обмен на дроны. Украинцы сказали "да", потом начали размышлять. Сейчас они снова ведут переговоры – и это хорошо. Надеюсь, это предложение будет успешно доведено до конца", – сказал Косиняк-Камыш.

Ранее на этой неделе он отметил, что вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 еще не решен.

В конце июня польский министр заявил, что Украина отказалась от договоренности. Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.