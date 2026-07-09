Иран предостерег США от дальнейшего военного "авантюризма"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предостерег США от дальнейшего военного "авантюризма" на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил в четверг, 9 июля, сообщает Sky News со ссылкой на заявление, пишет "Европейская правда".

В этот день Аракчи обсудил сложившуюся ситуацию с главнокомандующим вооруженными силами Пакистана. После этого он предостерег американские вооруженные силы от любого дальнейшего "авантюризма".

Глава МИД Ирана заявил, что его страна будет защищаться, а также осудил последние атаки США как нарушение Меморандума о взаимопонимании, заключенного в прошлом месяце.

Вечером 7 июля Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию обстрелов торговых судов Ираном в Ормузском проливе. Также во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Тогда же Трамп пригрозил "масштабной атакой" по критически важной инфраструктуре Ирана.