Мадьяр показал пистолет, который ему подарил Эрдоган

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продемонстрировал пистолет, который ему подарил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган подарил Мадьяру пистолет Magnum на саммите НАТО, который в этом году принимала Анкара. Венгерский премьер назвал такой подарок "необычным".

К пистолету прилагались патроны, а также на нем выгравировано имя венгерского премьер-министра.

Фото: Facebook

Также сообщалось, что Эрдоган подарил огнестрельное оружие высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим саммит НАТО, – главе Евросовета Антониу Кошти и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Другие европейские лидеры, в частности уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для списания, прежде чем везти их домой.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.

Эрдоган также заявлял, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.