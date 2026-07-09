Зеленский рассказал о переговорах с США по поводу лицензий на Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после достижения политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна начаться техническая работа по её реализации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на онлайн-брифинге, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский отметил, что на встрече с Трампом и американской делегацией они подробно обсудили вопрос предоставления Украине лицензии на производство Patriot, и поблагодарил американскую сторону за это решение.

"Мы подробно обсудили этот вопрос с президентом и его делегацией. Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить Patriot в мире могут две-три страны – из-за того, что технологически другие не готовы. Украина признана Америкой страной, готовой это делать", – отметил Зеленский.

По его словам, далее МИД и Министерство обороны начнут договариваться о "технических деталях".

"Что касается производства Patriot в Украине, мы решили этот вопрос на политическом уровне. Теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители различных министерств (...) без промедления приступили к работе над этим – чтобы мы получили лицензии очень быстро, как можно скорее, и начали производство в Украине", – добавил президент.

Напомним, во время публичной части встречи Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что Штаты предоставят Украине право производить Patriot.

Также он заявил, что США будут закупать у Украины дроны и отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.

По данным FT, среди европейских союзников после событий на саммите надеются, что Трамп стал более благосклонным к Украине на фоне её успехов.