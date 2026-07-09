Бернем получил подавляющую поддержку лейбористов на пути к посту лидера партии

Энди Бернем, который, как считается, станет следующим премьер-министром Великобритании после отставки Кира Стармера, сделал решающий шаг на пути к тому, чтобы возглавить Лейбористскую партию: его кандидатуру поддержало подавляющее большинство депутатов-лейбористов.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

За кандидатуру Бернема в четверг, 9 июля, проголосовали 322 депутата от Лейбористской партии. На данный момент он остается единственным официально выдвинутым претендентом на замену Стармера, который объявил об отставке с поста лидера партии.

Если к гонке не присоединится ни один другой кандидат, Бернема могут объявить новым лидером Лейбористской партии уже на следующей неделе.

Ожидается, что 20 июля он может вступить в должность премьер-министра.

Для окончательного выдвижения кандидаты должны до среды следующей недели заручиться поддержкой не менее 81 депутата от Лейбористской партии.

Бернему пока не хватает всего одного голоса до 323 номинаций – уровня, после которого любому конкуренту будет математически невозможно собрать необходимый порог поддержки.

Помимо поддержки депутатов, он также должен получить одобрение как минимум трёх из 31 социалистического общества и профсоюза, связанных с партией. Впрочем, ожидается, что это не станет для него проблемой.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его пребывание в должности подходит к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнётся 9 июля, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Британцы считают, что Бернем будет лучшим главой правительства, чем любой из лидеров других британских партий.

8 июля последний из потенциальных конкурентов Бернема заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых