Франция вернула Сирии 23 артефакта после 15 лет пребывания за рубежом
Новости — Четверг, 9 июля 2026, 21:53 —
Франция передала Сирии 23 археологических артефакта, которые почти 15 лет находились на территории страны после временной передачи для выставки в Париже.
Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".
Возвращение артефактов состоялось в ходе исторического визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дамаск.
Артефакты доставили в Сирию на борту президентского самолета Макрона и передали Национальному музею Сирии в Дамаске.
Среди возвращенных экспонатов: бронзовые изделия, предметы византийской и исламской эпох, а также расписная мозаичная панель, которая ранее украшала мечеть Омейядов – одну из крупнейших и древнейших мечетей в мире.
Коллекцию Сирия передала Франции в 2011 году для выставки древностей в Институте арабского мира в Париже. Однако после начала гражданской войны и разрыва дипломатических отношений между странами экспонаты остались во Франции.
В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что возвращенные предметы принадлежали музеям Дамаска, Алеппо, Латакии и Пальмиры. Там также назвали Францию первой страной, присоединившейся к национальной кампании Сирии по возвращению культурного наследия, находящегося за рубежом.
По словам куратора музея Нивин Саадеддин, коллекция охватывает тысячи лет истории сирийской цивилизации – от девятого тысячелетия до нашей эры до XIV–XV веков.
Бывший директор Управления древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим отметил, что возвращение экспонатов стало завершением многолетних попыток возобновить культурное сотрудничество после лет войны и международной изоляции режима Башара Асада.
По его словам, первый официальный запрос о возвращении артефактов Сирия направила Франции еще в 2014 году, однако тогда переговоры не состоялись из-за политической изоляции сирийских властей. Посреднические усилия ЮНЕСКО также не дали результата.
Абдулкарим заявил, что во время правления Асада сирийские чиновники, занимавшиеся вопросом возвращения культурного наследия, подвергались преследованиям.
"Нас избивали и обвиняли в том, что мы слишком мягко относимся к защите сирийских памятников древности. Если бы не переписка, которую мы направили в институт и которая доказывала, что мы неоднократно требовали возвращения артефактов, нас могли бы посадить", – сказал он.
В мае Служба расследований внутренней безопасности Иммиграционной и таможенной службы США в сотрудничестве со своими партнерами репатриировала в Грецию 26 древних артефактов, которые были изъяты американскими правоохранительными органами.
Также сообщалось, что Соединённые Штаты вернули 337 древних артефактов, вывезенных из Италии, в рамках одной из крупнейших за последние годы операций по возвращению похищенных культурных ценностей.