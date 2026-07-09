Франция вернула Сирии 23 артефакта после 15 лет пребывания за рубежом

Франция передала Сирии 23 археологических артефакта, которые почти 15 лет находились на территории страны после временной передачи для выставки в Париже.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Возвращение артефактов состоялось в ходе исторического визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дамаск.

Артефакты доставили в Сирию на борту президентского самолета Макрона и передали Национальному музею Сирии в Дамаске.

Среди возвращенных экспонатов: бронзовые изделия, предметы византийской и исламской эпох, а также расписная мозаичная панель, которая ранее украшала мечеть Омейядов – одну из крупнейших и древнейших мечетей в мире.

Фото: AP

Коллекцию Сирия передала Франции в 2011 году для выставки древностей в Институте арабского мира в Париже. Однако после начала гражданской войны и разрыва дипломатических отношений между странами экспонаты остались во Франции.

В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что возвращенные предметы принадлежали музеям Дамаска, Алеппо, Латакии и Пальмиры. Там также назвали Францию первой страной, присоединившейся к национальной кампании Сирии по возвращению культурного наследия, находящегося за рубежом.

По словам куратора музея Нивин Саадеддин, коллекция охватывает тысячи лет истории сирийской цивилизации – от девятого тысячелетия до нашей эры до XIV–XV веков.

Фото: AP

Бывший директор Управления древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим отметил, что возвращение экспонатов стало завершением многолетних попыток возобновить культурное сотрудничество после лет войны и международной изоляции режима Башара Асада.

По его словам, первый официальный запрос о возвращении артефактов Сирия направила Франции еще в 2014 году, однако тогда переговоры не состоялись из-за политической изоляции сирийских властей. Посреднические усилия ЮНЕСКО также не дали результата.

Абдулкарим заявил, что во время правления Асада сирийские чиновники, занимавшиеся вопросом возвращения культурного наследия, подвергались преследованиям.

"Нас избивали и обвиняли в том, что мы слишком мягко относимся к защите сирийских памятников древности. Если бы не переписка, которую мы направили в институт и которая доказывала, что мы неоднократно требовали возвращения артефактов, нас могли бы посадить", – сказал он.

В мае Служба расследований внутренней безопасности Иммиграционной и таможенной службы США в сотрудничестве со своими партнерами репатриировала в Грецию 26 древних артефактов, которые были изъяты американскими правоохранительными органами.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты вернули 337 древних артефактов, вывезенных из Италии, в рамках одной из крупнейших за последние годы операций по возвращению похищенных культурных ценностей.