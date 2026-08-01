В Германии закрыли популярный национальный парк после гибели человека в результате шторма

Популярный немецкий национальный парк "Саксонская Швейцария" был закрыт для посетителей в субботу из-за ущерба, нанесенного штормом, который накануне унес жизнь одного человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Расположенный на границе с Чехией парк известен своими высокими, необычными скальными образованиями. Его самой известной достопримечательностью является Бастай – группа остроконечных скал, соединенных арочным мостом, возвышающаяся на высоте около 200 метров над Эльбой.

По данным государственного лесного агентства, после ночной бури для посетителей закрыты территории между Бастаем, деревнями Ратен и Гонштайн и долиной Поленцталь.

Агентство сообщило, что буря вырвала с корнями ряд деревьев, отметив, что для посетителей сохраняется опасность.

В пятницу вечером возле театра под открытым небом в Ратене погиб 28-летний мужчина, на которого упало дерево. Еще десять человек получили ранения, в том числе трое – тяжелые, а 40 человек были эвакуированы.

В субботу утром службы экстренной помощи возобновили работы по уборке территории.

26 июля смерч на севере Германии повредил около 50 зданий.

В середине июля непогода на юге Германии привела к гибели человека и ущербу в сотни тысяч евро.