Сибига раскрыл подробности запланированного совещания послов Украины

Совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом состоится на следующей неделе под лозунгом "Восстановление мира и лидерство Украины" и продлится пять дней.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

По словам Сибиги, ежегодно лозунг совещания выбирают так, чтобы он соответствовал текущей ситуации и акцентировал внимание на главном.

"В этом году мы выбрали название "Восстановление мира и лидерство Украины". Восстановление мира – потому что нет более важной задачи для нашей дипломатии, чем завершение войны. Лидерство Украины – потому что наше государство обретает новую роль на международной арене, которую необходимо закреплять и расширять", – отметил глава МИД.

Он сообщил, что в рамках совещания к послам обратится президент Владимир Зеленский, который обозначит ключевые приоритеты на предстоящий политический сезон. Также состоятся выступления и встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Сергеем Корецким

Кроме того, состоится отдельная сессия, посвященная гуманитарным проектам и "мягкой силе", с участием первой леди Елены Зеленской, а также общение с главой Офиса президента Кириллом Будановым, его первым заместителем Сергеем Кислицей, заместителем Игорем Жовквой, а также более подробная дискуссия об энергетической устойчивости с первым вице-премьер-министром – министром энергетики Денисом Шмыгалем.

Отдельно запланирована сессия по интеграции в ЕС с профильным вице-премьером Всеволодом Ченцовым.

Второй день будет посвящен темам обороны, безопасности, срочного укрепления ПВО и ПРО, развития антибаллистической коалиции, возвращения украинцев из российского плена, усиления давления на агрессора и привлечения российских преступников к ответственности.

Третий день совещания будет посвящен экономической дипломатии, укреплению консульской службы и развитию сервисов для граждан. Четвертый – приоритетам в международных организациях, "мягкой силе" и публичной дипломатии. Пятый, итоговый день, будет посвящен приоритетам и задачам на следующий год.

В МИД отдельно сообщили, что ежегодное совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств состоится с 3 по 7 августа в Киеве.

Еще в мае Сибига сообщил о поручении президента Владимира Зеленского о заполнении вакантных должностей и замене послов в ряде государств.

Напомним, в апреле Сибига изложил послам основные задачи на ближайшее время.