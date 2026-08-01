Премьер Испании в письме к фон дер Ляйен раскритиковал реакцию стран ЕС на кризис в Сеуте

Глава правительства Испании Педро Санчес направил письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выражает свою "глубокую озабоченность" реакцией некоторых европейских правительств после нелегального проникновения около 50 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на этой неделе.

Об этом письме, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

В письме Санчес утверждает, что Испании удалось менее чем за 48 часов восстановить контроль над границей, оказать гуманитарную помощь, вернуть "практически всех" мигрантов, незаконно попавших в страну, и предотвратить их несанкционированное перемещение в другие европейские страны.

По его словам, эти действия осуществлялись в координации с Марокко и при "очень слабой поддержке" со стороны других государств-членов.

Глава правительства Испании также защитил миграционную политику Испании последних лет, которая, по его словам, позволила радикально сократить количество нелегальных прибытий и превратить Испанию во "вторую по безопасности внешнюю границу ЕС", несмотря на то, что она является единственным государством-членом, имеющим сухопутную границу с Африкой.

Санчес также напомнил, что Испания поддерживала других европейских партнеров во время предыдущих миграционных кризисов, упомянув о приеме мигрантов, прибывших в Восточную Европу через Беларусь в 2021 году и на итальянский остров Лампедуза в 2023 году.

В своём письме он раскритиковал то, что некоторые правительства предложили временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. По его мнению, такая позиция является следствием "предвзятости, фейковых новостей, незнания или политических интересов" и противоречит европейскому праву, гуманитарному праву и принципам солидарности Сообщества.

Кроме того, он указал, что Сеута не входит в Шенгенскую зону, что практически все нелегальные мигранты уже возвращены, а Испания относится к числу стран с наименее "проницаемыми" внешними границами ЕС, согласно данным Frontex.

Учитывая эту ситуацию, Санчес обратился к ирландскому председательству в Совете Европейского Союза с просьбой срочно созвать внеочередную видеоконференцию министров внутренних дел для координации совместного ответа и подтверждения того, что защита внешних границ является общей ответственностью всех государств-членов.

Также 1 августа стало известно, что 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

Напомним, в последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. Большей части из них удалось прорваться через пограничные заграждения, что вызвало масштабный кризис.

По оценкам властей Сеуты, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

Испания задействовала армию для поддержки полиции и гражданской гвардии, а правительство обвинило марокканские силы безопасности в бездействии. Впоследствии власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.