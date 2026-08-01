Польша после атаки РФ на Киев: преднамеренный террор против невинных людей

МИД Польши осудил последнюю российскую атаку на Киев, в ходе которой было повреждено посольство Литвы.

Заявление министерства опубликовано в X, передает "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что это нападение России на Киев – еще один жестокий акт насилия против гражданского населения.

"Умышленный террор против невинных людей никогда не может быть оправдан", – говорится в заявлении.

"Мы также обеспокоены сообщениями о том, что посольство Литвы в Киеве понесло повреждения. Мы солидарны с Украиной и Литвой", – добавили в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за дефицита ракет для комплексов Patriot украинским воздушным силам удалось сбить лишь 1 из 27 российских баллистических ракет, и призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.