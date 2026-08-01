Экс-главе разведслужбы Финляндии предъявлены обвинения по делу о борьбе со шпионажем РФ

Бывшему главе Полиции безопасности Финляндии (Supo) Антти Пелттари предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat, передает "Европейская правда".

Уголовное обвинение связано с крупнейшим в истории расследованием, проводимым в отношении Supo. События относятся к августу–сентябрю 2020 года.

В ходе расследования проверяется, использовала ли Supo пенсионеров незаконным образом для противодействия попыткам шпионажа со стороны России. В частности, пенсионеры, как предполагается, могли получать от Supo засекреченную информацию и работать с ней без надлежащего контроля со стороны Полиции безопасности.

Помимо Пелттари, обвинения предъявлены бывшему главе контрразведки Пертти Хаакслуото и третьему лицу. Им инкриминируется злоупотребление служебным положением.

По данным следствия, Пелттари, среди прочего, подозревается в том, что принимал решения о способах ведения разведывательной деятельности с нарушением действующих норм. Его также подозревают в участии в операции, в ходе которой суду была предоставлена ложная или вводящая в заблуждение информация.

И Пелттари, и Хаакслуото отрицают свою причастность к преступлениям.

Для Пелттари запрошено более мягкое наказание, чем для его подчиненных. За злоупотребление служебными полномочиями предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. За злоупотребление служебным положением минимальным наказанием является штраф, максимальным – лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Пелттари и Хаакслуото подозревались в более тяжких преступлениях, в частности в разглашении тайны, относящейся к категории государственной измены.

По мере развития дела уголовное расследование несколько раз меняло характер и расширялось. После работы на посту главы Supo Антти Пелттари занимал должность генерального секретаря парламента. В 2025 году он был отстранен от исполнения обязанностей в связи с уголовными подозрениями.

В 2024 году финская полиция начала предварительное расследование по подозрению в должностных преступлениях, которые могли иметь место в разведывательной деятельности Полиции безопасности и Сил обороны и потенциально привели к утечке конфиденциальной информации.